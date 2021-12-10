"Перехід у Бундеслігу неможливий, бо німці мають інший менталітет. Вони не можуть і не хочуть платити такі високі заробітні плати.

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Єдиний німецький клуб, який міг би це зробити – це мюнхенська Баварія. Але навіть вони не зможуть платити таку зарплатню, яка є у Поля. Німці перебувають у нижній частині міжнародної піраміди зарплат", – заявив Райола у інтерв'ю Sport1.

Нагадаємо, влітку Погба стає вільним агентом, тому матиме право сам вирішувати свою долю. У поточному сезоні хавбек Манчестер Юнайтед провів 13 матчів, в яких відзначився 7 асистами.

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