"Навіть вони не зможуть платити таку зарплатню": Райола "відрубав" один з топ-варіантів для Погба
Агент Міно Райола попереджає, що потенційним покупцям Поля Погба доведеться широко відкривати гаманець.
"Перехід у Бундеслігу неможливий, бо німці мають інший менталітет. Вони не можуть і не хочуть платити такі високі заробітні плати.
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Єдиний німецький клуб, який міг би це зробити – це мюнхенська Баварія. Але навіть вони не зможуть платити таку зарплатню, яка є у Поля. Німці перебувають у нижній частині міжнародної піраміди зарплат", – заявив Райола у інтерв'ю Sport1.
Нагадаємо, влітку Погба стає вільним агентом, тому матиме право сам вирішувати свою долю. У поточному сезоні хавбек Манчестер Юнайтед провів 13 матчів, в яких відзначився 7 асистами.
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