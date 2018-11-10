"Даже автобус официально не принадлежит Днепру", – Ротань рассказал о возможной причине финансового кризиса клуба

Экс-полузащитник Днепра, а ныне тренер Олимпика Руслан Ротань рассказал о ситуации в днепровском клубе и назвал возможную причину финансовых проблем "сине-бело-голубых".

"Все говорят о том, что СК Днепр-1 после выхода в УПЛ станет Днепром, но давайте посмотрим – время покажет. В любом случае вы же понимаете, что есть Днепр. И как это сделать? Есть болельщики, которые любят именно этот Днепр, а если СК Днепр-1 попытаются перевести в Днепр, то как на это отреагируют фанаты? То есть утопили сразу, а потом повысили? Хорошо, будет следующий этап: утопят опять Днепр, и еще раз, например, сделают так же. Это как получается?

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Я в этом честно, не разбираюсь, но мне это неприятно, потому что я играл, отдавал свое здоровье, я за этот клуб часть души отдал. То, как со мной поступил президент Днепра, руководство, конечно, неприятно! Ты там отработал, отдал здоровье свое, а теперь пошел нафиг. Мы, мол, создали новый клуб. Давайте теперь следующих ребят, и с ними потом точно так же. Давайте следующий клуб.

Нужно чтить традиции. Англия этому пример. Ребята, давайте не забывать, мы – люди. Деньги ничего не решают в этой жизни. Есть человек, есть сердце. Вот это надо беречь в людях. Сейчас этого все меньше и меньше с каждым днем. Я смотрю за этим, наблюдаю, но что могу сделать?

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Если я даже буду подавать в суд, то только заплачу какие-то деньги за суды и ничего не заберу. На клубе по документам ничего нет – даже автобуса своего нет. Поэтому тот, кто это все осознает, понимает, что если ты хочешь подать в суд, то ты заплатишь деньги только ради того, чтобы создать в прессе какой-то там ажиотаж. Зачем? Я всегда привык, знаете как? Там доверительно сказали в глаза, что будет так и так. Я поверил, но, к сожалению, концовка вот такая получилась: сказали в глаза одно, а сделали другое. Ну что? Есть большой человек, а есть маленькие люди. Они ничего не могут сделать.

Сегодня в городе есть СК Днепр-1, и это неплохо на самом деле. В Днепре есть хоть какой-то футбол, и это уже радует. Судить тех ребят или тренеров, которые перешли из Днепра, нельзя ни в коем случае, потому что они понимают, что у них есть семьи и карьера. Это нормальный процесс. Думаю, здесь стоит вопрос какой-то больше политический. Спрашивать надо выше, а не у футболистов. Болельщик хочет, чтобы в Днепре был футбол. Кто-то это воспринял так: я буду хоть за эту команду болеть. А есть преданные фанаты, которые сказали "нет, у нас есть один клуб, и мы будем поддерживать его до конца". Вот и все.

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То, что Днепр фактически пропал, это есть вопрос президента клуба (наверное, политический) именно с руководством страны. Скорее всего, ведь просто так он не мог взять и исчезнуть (уже больше года Игорь Коломойский находится в Женеве и ни разу не приезжал в Украину. Сейчас идут судебные разбирательства относительно ПриватБанка, – прим. Футбол 24)", – сказал Ротань 112.