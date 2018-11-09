Ротань рассказал, почему ушел из Динамо

Экс-футболист Днепра, Динамо и сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, почему летом покинул киевский клуб.

"Мне понравилось, как весной действовала команда. Молодежь, скажем так, расцвела, заиграла, и это тоже было частью моей работы, потому как президент и тренер просили помочь именно с молодыми футболистами: поддержать и морально, и где-то словом, и на футбольном поле.

"Избиение в Киеве" и "Действительно ли команды играли 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в обзоре французских СМИ

Конечно, как футболисту мне хотелось больше играть, но я понимаю, в киевском "Динамо" есть конкуренция, и я не могу сказать: "Ставьте меня, и я буду играть". Тренеру всегда виднее, и сейчас я в роли тренера также это поддерживаю.

Закончился контракт, и его не продлили, но у нас с Хацкевичем состоялся разговор еще до подписания договора. В лазарете был Сидорчук, и не было понятно, насколько тяжелая у него травма. Мы договорились так: если процесс реабилитации затягивается, то контракт пролонгируется. Сережа, слава Богу, выздоровел, так что контракт мы, само собой, не продлевали", – сказал Ротань 112.

"Без Гармаша и Сидорчука это можно смотреть", или Мариуполь – настоящий тест киевлян: реакция соцсетей на Динамо – Ренн