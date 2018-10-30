"Я продолжаю быть частью семьи", – Шахов поздравил Днепр со 100-летием

Полузащитник ПАОКа Евгений Шахов, который ранее выступал за Днепр, в своем Instagram написал поздравления с юбилеем.

"Поздравляю со столетием ФК Днепр! В жизни каждого футболиста огромное значение всегда имеет клуб, который становится воображаемым мостом для перехода на профессиональный уровень игры, твоего роста, как игрока и как личности.

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Для меня этим клубом является ФК Днепр.Он стал мне вторым домом и всегда будет в моей памяти. Клуб с яркой и громкой историей, который воспитал огромное количество известных футболистов, передавая свои традиции и бесценный опыт.

Жизнь ФК Днепр полна побед и разочарований. Но какая бы не складывалась ситуация – семья оставалась семьей... Я очень благодарен за твою поддержку и тепло. За играющих всем сердцем людей, с которыми я работал. За болельщиков, которые придавали сил для следующего рывка. За персонал, который всегда будет предан своему клубу.

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Я очень счастлив, что был частью действительно чего-то грандиозного. И как ни крути, я продолжаю, хоть и мысленно, быть ею...", – написал Шахов.