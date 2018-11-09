toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ДИНАМО КИЕВ ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ЛИГА ЕВРОПЫ

Ротань подтвердил, что мог оказаться в тренерском штабе сборной Украины

20:12 0 Читати українською
Ротань подтвердил, что мог оказаться в тренерском штабе сборной Украины
Руслан Ротань / соцсети

Тренер Олимпика Руслан Ротань подтвердил информацию о предложении работать в тренерском штабе Андрея Шевченко.

"Было предложение в мае. Мне звонил Андрей Николаевич, но в то время была вероятность предложения от кипрского клуба, и я был уверен, что еще буду выходить на поле. Меня все просили подождать, однако в итоге оно не состоялось, а Шевченко к тому моменту я уже отказал. Получается, пролетел мимо этой вакансии.

Ротань рассказал, почему ушел из Динамо

С Олимпиком все получилось спонтанно, и буквально за неделю до того, как мы приняли команду, мне позвонил Шевчук и сказал, что хотел бы вместе поработать. Я взял пару дней на размышление и тогда принял окончательно решение: с профессиональным футболом в качестве игрока пора заканчивать и нужно переходить на тренерскую работу.

Мы с главным тренером были партнерами по сборной, там хорошо общались, дружили. Он хорошо меня знал, я хорошо его знаю, поэтому получился вот такой тандем. Да, я такого не ожидал, конечно, не думал, что уже могу стать тренером, но мне было очень приятно, когда он позвонил", – сказал Ротань 112.

Ундер, Чалханоглу и Кo: Луческу обнародовал состав сборной Турции на матч против Украины

Теги
Украина Украина Олимпик Олимпик Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Руслан Ротань Руслан Ротань
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шапаренко и Шепелев продлили контракты с Динамо
    Україна — 19:3947 Шапаренко и Шепелев продлили контракты с Динамо
1
час
:
32
мин
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук