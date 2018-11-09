Ротань подтвердил, что мог оказаться в тренерском штабе сборной Украины

Тренер Олимпика Руслан Ротань подтвердил информацию о предложении работать в тренерском штабе Андрея Шевченко.

"Было предложение в мае. Мне звонил Андрей Николаевич, но в то время была вероятность предложения от кипрского клуба, и я был уверен, что еще буду выходить на поле. Меня все просили подождать, однако в итоге оно не состоялось, а Шевченко к тому моменту я уже отказал. Получается, пролетел мимо этой вакансии.

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С Олимпиком все получилось спонтанно, и буквально за неделю до того, как мы приняли команду, мне позвонил Шевчук и сказал, что хотел бы вместе поработать. Я взял пару дней на размышление и тогда принял окончательно решение: с профессиональным футболом в качестве игрока пора заканчивать и нужно переходить на тренерскую работу.

Мы с главным тренером были партнерами по сборной, там хорошо общались, дружили. Он хорошо меня знал, я хорошо его знаю, поэтому получился вот такой тандем. Да, я такого не ожидал, конечно, не думал, что уже могу стать тренером, но мне было очень приятно, когда он позвонил", – сказал Ротань 112.

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