"Навіть автобус офіційно не належить Дніпру", – Ротань розповів про ймовірну причину фінансової кризи клубу

Екс-півзахисник Дніпра, а нині тренер Олімпіка Руслан Ротань розповів про ситуацію в дніпровському клубі і назвав можливу причину фінансових проблем "синьо-біло-блакитних".

"Всі про говорять про те, що СК Дніпро-1 після виходу в УПЛ стане Дніпром, але давайте подивимося – час покаже. У будь-якому випадку ви ж розумієте, що є Дніпро. І як це зробити? Є вболівальники, які люблять саме цей Дніпро, а якщо СК Дніпро-1 спробують перевести в Дніпро, то як на це відреагують фанати? Тобто втопили одразу, а потім підвищили? Добре, буде наступний етап: втоплять знову Дніпро, і ще раз, наприклад, зроблять так само. Це як виходить?

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Я в цьому чесно, не розбираюся, але мені це неприємно, тому що я грав, віддавав своє здоров'я, я за цей клуб частину душі віддав. Те, як зі мною вчинив президент Дніпра, керівництво, звичайно, неприємно! Ти там відпрацював, віддав здоров'я своє, а тепер пішов нафіг. Ми, мовляв, створили новий клуб. Давайте тепер наступних хлопців, і з ними потім точно так же. Давайте наступний клуб.

Потрібно шанувати традиції. Англія цьому приклад. Хлопці, давайте не забувати, ми – люди. Гроші нічого не вирішують в цьому житті. Є людина, є серце. Ось це треба берегти в людях. Зараз цього все менше і менше з кожним днем. Я дивлюся за цим, спостерігаю, але що можу зробити?

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Якщо я навіть буду подавати до суду, то тільки заплачу якісь гроші за суди і нічого не заберу. На клубі за документами нічого немає – навіть автобуса свого немає. Тому той, хто це все усвідомлює, розуміє, що якщо ти хочеш подати в суд, то ти заплатиш гроші тільки заради того, щоб створити в пресі якийсь там ажіотаж. Навіщо? Я завжди звик, знаєте як? Там довірливо сказали в очі, що буде так і так. Я повірив, але, на жаль, кінцівка ось така вийшла: сказали в очі одне, а зробили інше. Ну що? Є велика людина, а є маленькі люди. Вони нічого не можуть зробити.

Сьогодні в місті є СК Дніпро-1, і це непогано насправді. У Дніпрі є хоч якийсь футбол, і це вже радує. Судити тих хлопців або тренерів, які перейшли з Дніпра, не можна ні в якому разі, тому що вони розуміють, що у них є сім'ї і кар'єра. Це нормальний процес. Думаю, тут стоїть питання якесь більше політичне. Питати треба вище, а не у футболістів. Вболівальник хоче, щоб у Дніпрі був футбол. Хтось це сприйняв так: я буду хоч за цю команду вболівати. А є віддані фанати, які сказали "ні, у нас є один клуб, і ми будемо підтримувати його до кінця". От і все.

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Те, що Дніпро фактично зник, це питання президента клубу (напевно, політичне) саме з керівництвом країни. Швидше за все, адже просто так він не міг взяти і зникнути (вже більше року Ігор Коломойський перебуває в Женеві і жодного разу не приїжджав до України. Наразі йдуть судові розгляди стосовно ПриватБанку, – прим. Футбол 24)", – сказав Ротань 112.