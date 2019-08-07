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Давид Луис отказывается тренироваться с Челси, требуя трансфер в Арсенал

20:49 75 Читати українською
Давид Луис отказывается тренироваться с Челси, требуя трансфер в Арсенал
Давид Луис / Фото: Sky Sports

Давид Луис может перейти в Арсенал до закрытия трансферного окна.

Лондонский Арсенал хочет подписать защитника Челси Давида Луиса, однако предложение о трансфере еще не было сделано.

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Бразилец не тренировался сегодня с командой, таким образом пытаясь заставить руководство Челси продать его в Арсенал, сообщает SkySports.

Отмечается, что "синие" не хотят оставаться без основого центрбека, ведь имеют запрет на осуществление трансферов на ближайшие 2 года.

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