Арсенал продал Дженкинсон в Ноттингем Форест

Защитник Арсенала Карл Дженкинсон продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Дженкинсон перешел в Ноттингем Форест и подписал контракт на 3 года, сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не разглашается.

Арсенал подписал Николя Пепе – трансфер стал рекордным в истории клуба

За 7 лет на контракте с Арсеналом Дженкинсон провел за "канониров" лишь 70 матчей. Помешали травмы. Также Карл поездил по арендам в Вест Хэм и Бирмингем.

Это восьмой летний трансфер Ноттингем Форест. 27-летний фулбек сможет дебютировать за новую команду уже в субботу против Лидса.