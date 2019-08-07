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Арсенал продал Дженкинсон в Ноттингем Форест

14:37 35 Читати українською
Арсенал продал Дженкинсон в Ноттингем Форест
Карл Дженкинсон / NFFC

Защитник Арсенала Карл Дженкинсон продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Дженкинсон перешел в Ноттингем Форест и подписал контракт на 3 года, сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не разглашается.

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За 7 лет на контракте с Арсеналом Дженкинсон провел за "канониров" лишь 70 матчей. Помешали травмы. Также Карл поездил по арендам в Вест Хэм и Бирмингем.

Это восьмой летний трансфер Ноттингем Форест. 27-летний фулбек сможет дебютировать за новую команду уже в субботу против Лидса.

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