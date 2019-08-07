Давід Луїс відмовляється тренуватись з Челсі, вимагаючи трансфер в Арсенал

Давід Луїс може перейти в Арсенал до закриття трансферного вікна.

Лондонський Арсенал прагне підписати захисника Челсі Давіда Луїса, проте пропозиція про трансфер ще не була зроблена.

Арсенал продав Дженкінсона в Ноттінгем Форест

Бразилець не тренувався сьогодні з командою, таким чином намагаючись змусити керівництво Челсі продати його в Арсенал, повідомляє SkySports.

Зазначається, що "сині" не хочуть залишатись без основого центрбека, адже мають заборону на здійснення трансферів на найближчі 2 роки.

Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферу