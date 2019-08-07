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Давід Луїс відмовляється тренуватись з Челсі, вимагаючи трансфер в Арсенал

20:49 325 Читать на русском
Давід Луїс відмовляється тренуватись з Челсі, вимагаючи трансфер в Арсенал
Давід Луїс / Фото: Sky Sports

Давід Луїс може перейти в Арсенал до закриття трансферного вікна.

Лондонський Арсенал прагне підписати захисника Челсі Давіда Луїса, проте пропозиція про трансфер ще не була зроблена.

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Бразилець не тренувався сьогодні з командою, таким чином намагаючись змусити керівництво Челсі продати його в Арсенал, повідомляє SkySports.

Зазначається, що "сині" не хочуть залишатись без основого центрбека, адже мають заборону на здійснення трансферів на найближчі 2 роки.

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