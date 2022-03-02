Один из лидеров чемпионата Дании организовал сбор средств для помощи Украине. Целевой аудиторией Брондбю стали дети.

Украинские дети вывели игроков Браги на матч чемпионата Португалии

На матч против Сеннерюска команда вышла в форме, на шорты и футболки которой был нанесен флаг Украины. Все комплекты будут проданы на аукционе. Также Брондбю призвал болельщиков совершать пожертвования в фонд Save the Children. Деньги будут перечислены в помощь украинским детям.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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