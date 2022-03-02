Португальские клубы провели акцию в поддержку Украины, которая страдает от вторжения российской армии.

Клуб, выбивший Юрия Вернидуба с его Шерифом из Лиги Европы, присоединился к поддержке Украины. Футболистов Браги и Санта-Клары на очный матч в 24 туре вывели украинские дети.

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"Брага гордится тем, что является многонациональным домом. 23 украинских ребенка сопровождали игроков при выходе на поле перед календарным поединком чемпионата", – информирует пресс-служба.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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