Один із лідерів чемпіонату Данії організував збір коштів для допомоги Україні. Цільовою аудиторією Брондбю стали діти.

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На матч проти Сеннерюска команда вийшла у формі, на шорти і футболки якої був нанесений прапор України. Усі комплекти будуть продані на аукціоні. Також Брондбю закликав уболівальників робити пожертви у фонд Save the Children. Гроші будуть перераховані на допомогу українським дітям.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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