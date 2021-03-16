Рух обратился в Комитет по этике и честной игре относительно высказываний председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, в том числе, и в адрес президента "желто-черных" Григория Козловского, сообщает официальный сайт львовян.

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Соответствующее письмо было отправлено председателю Комитета по этике и честной игре Франческо Баранке с просьбой дать оценку высказываниям спортивного функционера и открыть производство по этому поводу.

Напомним, ранее подобное письмо в Комитет направил и президент Олимпика Владислав Гельзин. Руководителя донецкого клуба возмутили высказывания, вероятно, председателя Комитета арбитров в телеграмм-канале УАФ. По его словам, итальянец в общении со своими подчиненными – арбитрами УПЛ, Первой и Второй лиг – не подбирал слов: презрительно относился к Украине, людям в украинском футболе, руководителям, функционерам, игрокам, тренерам, президентам и капитанам команд. Гельзин даже анонсировал пресс-конференцию, на которой все эти факты будут представлены общественности.

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