Рух звернувся до Комітету з етики та чесної гри щодо висловлювань голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, зокрема, на адресу президента "жовто-чорних" Григорія Козловського, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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Відповідний лист було відправлено голові Комітету з етики та чесної гри Франческо Баранці з проханням дати оцінку висловлюванням спортивного функціонера і відкрити провадження щодо цього.

Нагадаємо, раніше подібного листа у Комітет надіслав і президент Олімпіка Владислав Гельзін. Керівника донецького клубу обурили висловлювання, імовірно, голови Комітету арбітрів у телеграм-каналі УАФ. За його словами, італієць у спілкуванні зі своїми підлеглими – арбітрами УПЛ, Першої та Другої ліг – не добирав слів: презирливо ставився до України, людей в українському футболі, керівників, функціонерів, гравців, тренерів, президентів і капітанів команд. Гельзін навіть анонсував прес-конференцію, на якій всі ці факти буде представлено громадськості.

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