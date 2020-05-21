Данило Силва вспомнил забавный инцидент с Гусевым – легенда Динамо потерял экипировку

Бывший защитник Динамо рассказал о забавном случае с Олегом Гусевым.

"Мы были на летних сборах в Австрии. Первая неделя, первые тренировки. И один из футболистов, который завершил карьеру, перед занятием возмущается: "Где мои щитки?". А нас тогда штрафовали за их отсутствие.

"Это будет лучшим сценарием для Динамо": Данило Силва назвал идеального тренера для киевлян

Тренировка – больше часа. Не нашел. После занятия он садится в раздевалке, снимает бутсы, а щитки внутри. Он больше часа так прозанимался. Кто это был? Мой друг – Гусев", – рассказал Силва Sportarena.

Напомним, 33-летний бразилец провел в Киеве 7 лет и выиграл с Динамо два чемпионских титула УПЛ. Летом 2017-го вернулся на родину, а сейчас защищает цвета Лос-Анджелеса.

"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины