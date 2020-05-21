Даніло Сілва пригадав кумедний інцидент з Гусєвим – легенда Динамо загубив екіпірування

Колишній захисник Динамо розповів про кумедний випадок, пов'язаний з Олегом Гусєвим.

"Ми були на літніх зборах в Австрії. Перший тиждень, перші тренування. І один з футболістів, який завершив кар'єру, перед заняттям обурюється: "Де мої щитки?". А нас тоді штрафували за їхню відсутність.

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Тренування – більше години. Не знайшов. Після заняття він сідає в роздягальні, знімає бутси, а щитки всередині. Він більше години так прозаймався. Хто це був? Мій друг – Гусєв", – розповів Сілва Sportarena.

Нагадаємо, 33-річний бразилець провів у Києві 7 років та виграв з Динамо два чемпіонські титули УПЛ. Влітку 2017-го повернувся на батьківщину, а зараз захищає кольори Лос-Анджелеса.

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