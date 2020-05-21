toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Даніло Сілва пригадав кумедний інцидент з Гусєвим – легенда Динамо загубив екіпірування

11:10 479 Читать на русском
Даніло Сілва пригадав кумедний інцидент з Гусєвим – легенда Динамо загубив екіпірування
Даніло Сілва / ФК Динамо

Колишній захисник Динамо розповів про кумедний випадок, пов'язаний з Олегом Гусєвим.

"Ми були на літніх зборах в Австрії. Перший тиждень, перші тренування. І один з футболістів, який завершив кар'єру, перед заняттям обурюється: "Де мої щитки?". А нас тоді штрафували за їхню відсутність.

"Це буде найкращим сценарієм для Динамо": Даніло Сілва назвав ідеального тренера для киян

Тренування – більше години. Не знайшов. Після заняття він сідає в роздягальні, знімає бутси, а щитки всередині. Він більше години так прозаймався. Хто це був? Мій друг – Гусєв", – розповів Сілва Sportarena.

Нагадаємо, 33-річний бразилець провів у Києві 7 років та виграв з Динамо два чемпіонські титули УПЛ. Влітку 2017-го повернувся на батьківщину, а зараз захищає кольори Лос-Анджелеса.

"Ващук стверджує своє – це йому Суркіси мстять за Спартак": Олег Гусєв – про скандальний борг і осад від збірної України

blog_ava
"Це буде найкращим сценарієм для Динамо": Даніло Сілва назвав ідеального тренера для киян
08:48
2705
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Олег Гусєв Олег Гусєв Даніло Сілва Даніло Сілва футбольні курйози
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
2
год
:
45
хв
Минай
15:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук