Этот матч должен был стать украшением начале 2021-го в Серии А. Не суждено. Златан Ибрагимович ровно год назад дебютировал за Милан, но отметить это событие на поле не мог. Это уже даже не новость. Швед продолжает залечивать травму, а возвращение состоится лишь во второй половине января.

Окончательно все испортил COVID-19. Если поначалу казалось, что вирус просто выравнивает шансы, оставив вне игры Алекса Сандро и Хуана Куадрадо, то утренние новости для Милана стали настоящим шоком. Минус Анте Ребич и Раде Крунич. Равноценной замены хорвату нет, но это не критично. В атаку Стефано Пиоли имеет несколько опций, а вот босниец накануне игры был безальтернативным. Беннасер до сих пор травмирован, а Тонали в предыдущем туре получил красную. Экстренно закрывать позицию вышел Давиде Калабрия.

Андреа Пирло на левом фланге обороны был вынужден выпускать с первых минут Фработту. Джанлука уже на второй минуте мог отблагодарить за доверие результатом. Фулбек прорвался в чужой штрафной и выкатил на Дибалу перед линией вратарской, но Пауло пробил прямо в руки Доннарумме. Милан ответил контрвыпадом, который завершился ударом Леау – рядом с дальней штангой.

Первая пятнадцатиминутка выдалась очень яркой. Команды не закрывались в обороне и не задерживали мяч в середине поля. Немного острее неожиданно был Милан. Хороший момент был у Хауге, контратаку 4 в 3 завершал Кастильехо – Щенсны справился. Ювентус ожил и опасно разыграл стандартное положение, мяч отскочил к Кьезе, а тот попал в перекладину. Оказалось, это была лишь репетиция. Через несколько минут все тот же Кьеза на пару с Дибалой организовали гол. Атаканте туринцев оставили в дураках трех игроков соперника, а удар Федерико оказался не под силу Доннарумме.

Милану понадобился некоторое время, чтобы прийти в себя. Это могло завершиться фатально – еще один классный момент был у Кьезы. Однако, если и называть самого активного игрока, то это Дибалала. Через аргентинца, казалось, шли все опасные атаки. Пауло подыгрывал, обыгрывал и создавал моменты. Зато сказать подобного о Роналду не получается. Португалец будто растворился на поле. Ювентусу не удавалось закрепиться на трети поля соперника, а динамичный футбол– это не про нынешнего Криштиану.

После получаса игры уже Милан больше атаковал. Игру на себя брали Леау и Чалханоглу. На 35-ю минуту Щенсны выполнил 5 сейвов, три из которых – ключевые. Доннарумме на тот момент лишь дважды приходилось спасать. Было заметно, что полузащита "россонери" была не в оптимальном состоянии. Трудно давался качественный переход в атаку и удержание мяча в середине поля.

Однако хозяева на свой гол явно наиграли. Награда пришла на 41-й минуте и, что логично, после контратаки. Рафаэль Леау протащил мяч со своей половины в штрафную и выкатил под удар в зону полукруга. Туда набег Калабрия и в касание снял паутину с девятки ворот туринцев.

Второй тайм начался с контроля Милана. "Россонери" даже создали два момента. Сначала Хауге не заметил, что Кастильехо находится в хорошей позиции, и атака погасла. Позже с линии штрафной стрелял Далот – мяч летел из-под защитника, и Щенсны пришлось изрядно постараться, чтобы осуществить очередной сейв.

Если сравнивать с первым таймом, то скорости упали. Но это общая тенденция для нынешнего сезона. Да, в Серии А была небольшая пауза, но впереди снова напряженный график. Прежде всего, это касается Милана, чей прессинг до перерыва был значительно интенсивнее. Хозяева все еще пытались выбегать в контратаки, но и добавился новый элемент – розыгрыши мяча между защитниками. Но против Ювентуса эконом-режим не работает. Миланцы не успели вернуться после очередной своей атаки, и Кьеза наказал во второй раз. Из-за пределов штрафной Федерико закрутил под самую дальнюю штангу. Из неприятного – сразу после этого Кьеза покинул поле из-за повреждения.

Тренеры попытались освежить игру заменами, но это больше о Пирло. У "бьянконери" на поле появились Кулусевски, Маккени, Артур и Бернардески, а у Милана только Браим Диас. Такие сейчас ресурсы у "красно-черных". А третий гол Юве создали именно свежие футболисты. Кулусевски совершил забег аж в чужую вратарскую, где отпасовал на Маккени. Американец оказался без опеки и легко переправил мяч в сетку.

Стефано Пиоли понял, что осуществить камбэк у его команды банально не хватит сил. Именно поэтому наставник "россонери" с легким сердцем выпустил на поле ряд свежих футболистов, не боясь снимать с игры лидеров. Последние минуты прошли преимущественно в борьбе – засилье фолов и мало попыток провести опасную атаку.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Ювентуса. Милан не смог продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась с 8 марта прошлого года и насчитывала 27 матчей. Благодаря поражению Интера "россонери" остались на вершине турнирной таблицы, а туринцы всего лишь вернулись в зону Лиги чемпионов.