Матч 16-го туру Серії А між Міланом і туринським Ювентусом став унікальним для легендарної футбольної династії з Італії.

Родина Мальдіні провела 1000 матчів за "россонері" в чемпіонаті Італії, повідомляє Opta Sports.

Мілан – Ювентус – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Напередодні Даніель Мальдіні вийшов із лави запасних рятувати Мілан від першої поразки в сезоні. І хоч впоратися з Юве не зумів, але провів свій 6-й поєдинок у Серії А. Його батько – Паоло – відіграв 647 матчів за міланців у 1985-2009 рр., а дідусь Чезаре свої 347 поєдинків провів у 1954-1966 рр.

До слова, Ювентус впевнено обіграв Мілан, проте "россонері" залишилися у лідерах італійської першості.

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