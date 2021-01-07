Милан принимал Ювентус в центральном матче 16 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Ювентус на "Футбол 24".

Открыл счет в матче Кьеза после изысканного паса от Дибалы. До перерыва Милан выровнял положение благодаря удару в девятку от Калабрии.

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Во втором тайме Федерико снова вывел Юве вперед, оформив дубль, а добил хозяев Маккени.

После 16-ти туров Серии А Милан остается лидером гонки с 37-ю очками, Ювентус расположился на третьей строчке, отставая от подопечных Пиоли на 7 очков, но с игрой в запасе.

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