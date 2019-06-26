"Только я завершил международную карьеру, Италия выиграла Кубок мира". Правила жизни миланского герцога Паоло Мальдини

Сегодня, 26 июня, свой 51-й день рождения празднует культовый капитан итальянского Милана Паоло Мальдини. "Футбол 24" собрал яркие цитаты легендарной фигуры в истории "россонери".

Я начал играть за Милан, когда мне было 10, и ушел, когда мне исполнился 41, поэтому это очень, очень длинная карьера.

Мой отец был тренером, поэтому мы постоянно переезжали и не задерживались на одном месте.

Отец был моим тренером в сборной U-21 и на чемпионате мира-1998 во Франции, а также 4 месяца в Милане. Это был странный опыт, поскольку, когда отец – твой тренер – довольно необычно, а я еще и был капитаном. Но он был замечательным.

Паоло и Чезаре Мальдини в сборной Италии

Нет ничего удивительного в том, чтобы работать на того же нанимателя на протяжении 23-х лет.

Я получил шанс заниматься любимым видом спорта, которым стал футбол, на протяжении 25 лет. Жизнь прекрасна для меня.

Невероятная карьера Паоло Мальдини в 32-х фото

Мне нравится играть агрессивно.

Ты не можешь выбирать своих оппонентов.

Очень сложно найти хорошего защитника, который физически силен и хорошо играет с мячом. Очень трудно.

Милан – это не просто команда для меня. Это часть моей жизни.

Мой одноклубник Франко Барези был настоящим капитаном. Он был примером для всех. Не очень разговорчив. Он никогда не говорил. Но на поле либо во время тренировок он был №1.

Мне посчастливилось сыграть против Марадоны. Он и Роналдо, когда тот был в миланском Интере – мои самые сложные оппоненты.

Баджо – уникальный игрок. Вас не должно удивлять, что пресса уделяет ему больше внимания. Но запомните, что для победы нужна целая команда.

Роналдо против Мальдини в "золотую эпоху" Серии А

В 90-х мы у нас было семь больших команд – Милан, Интер, Ювентус, Парма, Лацио, Рома, Фиорентина. Если вы посмотрите на их игроков, то они были великолепны, но были и сумасшедшие инвестиции, что в конечном итоге привело к банкротству Пармы и Лацио.

На протяжении своей карьеры я проиграл 3 финалы Лиги чемпионов, но самое болезненное поражение было в Стамбуле, поскольку я думал, что это мой последний финал.

Слово "Ливерпуль" заставляет меня больше думать о первом финале, нежели о втором. Мы вели в счете 3:0, я забил на 40-й секунде, мы доминировали 110 минут из 120-ти, но не смогли выиграть. Это напоминает мне, насколько сильным может быть футбол.

Ливерпуль – команда, не знающая страха.

Вы просто не имеете права судить о клубном футболе страны, откуда он пришел.

Мальдини в объятиях партнеров после гола Ливерпулю на 1-й минуте финала ЛЧ

Моя игра в Афинах в 2007 году была авантюрой, ведь я имел проблемы с коленом. Однако я знал, что это мой последний шанс выиграть Лигу чемпионов, и я сделал все, чтобы сыграть.

Если бы я должен был оставить Милан ради другого клуба, то им был бы только Реал. Для меня всегда было очевидно, что Реал наиболее схожый с Миланом клуб.

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Я очень уважаю Премьер-лигу, и зачем уезжать из Милана? Все, что я хотел, у меня есть здесь.

Между Криштиану Роналду и Лионелем Месси я всегда выбираю аргентинца. Он проходит, сам создает моменты. У Месси есть особый стиль, который мне нравится.

Это смешно, но как только я завершил международную карьеру, Италия выиграла Кубок мира.

Я не могу представить чемпионат мира без Италии.

Мальдини против Ан Джон Хвана в скандальном матче 1/8 финала ЧМ-2002

Похож ли Пйонтек на Шевченко? Давайте уточним: Шева есть и навсегда останется уникальным.

У Серхио Рамоса есть все для того, чтобы стать лучшим защитником планеты. Если еще им не стал.

Может ли Шевченко возглавить Милан? Связь между Шевой и Миланом всегда будет очень сильной. В футболе возможно все, а жизнь полна сюрпризов.

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Сан-Сиро – хитрый стадион. Если у вас правильные черты характера, то он поможет. Если у вас их нет, то играть на Сан-Сиро будет очень трудно.

Сан-Сиро является исторической ареной. Она замечательна, но не обеспечивает комфорта.

Милану придется пройти долгий путь, чтобы вернуть былую славу. Мы еще не готовы на равных конкурировать с Ювентусом.

Внедрение инноваций и привлечение молодежи – это не плохо: это смелый выбор.

Для конкуренции с топ-клубами Европы нужно инвестировать деньги. Нет другого способа выйти на этот уровень.

Мне не нравится идея стать тренером.

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