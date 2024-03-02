В конце февраля бразильца признали виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорили к 4,5 годам тюрьмы плюс еще 5 годам условно. Также Дани Алвес обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 лет не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

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Как сообщает Marca, прокуратура обжалует приговор с целью увеличения срока тюремного заключения. Изначально приговор Алвесу был смягчен из-за его согласия на возмещение ущерба в размере 150 тысяч евро. И прокуратура, и сторона частного обвинения во время разбирательства выступали против применения этого обстоятельства. Один из аргументов заключается в том, что эта мера дает Дани преимущество из-за его больших финансовых возможностей. Частное обвинение также намерено обжаловать приговор с целью его ужесточения.

Напомним, Дани Алвес – второй самый титулованный футболист в истории. За свою карьеру он выиграл 43 трофея.

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