Наприкінці лютого бразильця визнали винним у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі та засудили до 4,5 років в'язниці плюс ще 5 років умовно. Також Дані Алвес зобов'язаний виплатити 150 тисяч євро постраждалій і 9,5 років не наближатися до неї. Сторона футболіста оскаржила рішення.

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Як повідомляє Marca, прокуратура оскаржить вирок з метою збільшення терміну тюремного ув'язнення. Спочатку вирок Алвесу було пом'якшено через його згоду на відшкодування збитків у розмірі 150 тисяч євро. І прокуратура, і сторона приватного обвинувачення під час розгляду виступали проти застосування цієї обставини. Один з аргументів полягає в тому, що цей захід дає Дані перевагу через його великі фінансові можливості. Приватне обвинувачення також має намір оскаржити вирок з метою його посилення.

Нагадаємо, Дані Алвес – другий найтитулованіший футболіст в історії. За свою кар'єру він виграв 43 трофеї.

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