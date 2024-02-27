Недавно испанский суд огласил приговор бразильскому защитнику. Дани Алвеса приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование.

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Как сообщает Marca, после осуждения бразильца Барселона убрала профиль защитника из раздела легенд клуба. За 125 лет существования 102 игрока были названы легендами "блаугранас".

Дани Алвес – второй самый титулованный футболист в истории. За свою карьеру он выиграл 43 трофея. В составе Барселоны бразилец сыграл в 408 матчах, выиграв три Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, 6 титулов чемпиона Испании, 4 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

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