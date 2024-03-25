В прошлый вторник, 19-го марта, в суде Барселоны состоялось слушание, на котором решалось, может ли Дани Алвес быть освобожден из тюрьмы. После того, как обе стороны представили свои аргументы, суд предоставил бывшему футболисту свободу при условии внесения залога в один миллион евро. Сегодня этот залог был внесён.

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Динора Сантана, бывшая жена Дани Алвеса, узнав о решении суда, гневно отреагировала на эту новость. "Бывают моменты, когда тебе придется делить стол с Иудой. Я хочу, чтобы он оставил меня и наших детей в покое. Представить, что твой отец может быть насильником, непросто, поэтому чем скорее он выйдет из тюрьмы, тем лучше будут жить мои дети. Но вы должны знать: в WhatsApp его юристы создали группу, в которой передавали мне инструкции, что я должна была говорить, а чего не должна была", – написала она в Instagram.

Девушка Алвеса Джоана Санс отреагировала на выход Дани из тюрьмы своеобразно – она восстановила свой удалённый Instagram.

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