Наприкінці березня 40-річний бразилець сплатив один мільйон євро застави і зміг бодай тимчасово покинути в'язницю. Алвес не поспішав розмовляти з пресою, але все ж погодився відповісти на кілька питань журналіста El Periodico, з яким перетнувся у ресторані. Іменитий екс-футболіст дещо змарнів, але не відмовляє собі у комфорті. Алвес з товаришем приїхав на автомобілі, був одягнений у хороший одяг і замовив собі їжі на 223 євро.

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"Щоп'ятниці мені треба відзначатись у суді і все. Більше я особливо нічого не роблю. Це матч, який мені потрібно відіграти в суді. Не знаю, як довго він триватиме. Як минали місяці у в'язниці? Хоч би де я опинився, я виживаю. Я пристосовуюсь до всього, тому що не місце робить людину, а людина робить місце. Я спокійний, все гаразд", – поділився Алвес.

Нагадаємо, бразилець засуджений до 4,5 років в'язниці за зґвалтування, яке він нібито вчинив у нічному клубі Барселони. Справа триває, а прокуратура вимагає ще жорсткіше покарати Дані.

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