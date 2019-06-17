Дани Алвес считает, что сборная Бразилии может обойтись и без Неймара

Латераль Дани Алвес рассказал о том, как сборная Бразилии справилась с потерей звезды.

Капитан бразильцев уверен, что его команда сильная и без форварда ПСЖ.

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"Считаю, что каждый раз, когда мы приезжаем в сборную и надеваем футболку национальной команды, то должны доказывать, что достойны этого, независимо от того, есть в составе Неймар или нет. Мы должны доказывать это, потому что представляем историческую команду, которую уважают во всем мире.

Когда в твоей сборной есть такой игрок, как Неймар, ты становишься несколько сильнее. Но без него команда не становится слабее, некоторые другие качества становятся еще сильнее", – цитирует Алвеса Goal.

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Напомним, Неймар пропускает Копа Америка-2019 из-за растяжения связок голеностопа.