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Дани Алвес считает, что сборная Бразилии может обойтись и без Неймара

12:43 41 Читати українською
Дани Алвес считает, что сборная Бразилии может обойтись и без Неймара
Неймар с Алвесом в ПСЖ / Reuters

Латераль Дани Алвес рассказал о том, как сборная Бразилии справилась с потерей звезды.

Капитан бразильцев уверен, что его команда сильная и без форварда ПСЖ.

Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019

"Считаю, что каждый раз, когда мы приезжаем в сборную и надеваем футболку национальной команды, то должны доказывать, что достойны этого, независимо от того, есть в составе Неймар или нет. Мы должны доказывать это, потому что представляем историческую команду, которую уважают во всем мире.

Когда в твоей сборной есть такой игрок, как Неймар, ты становишься несколько сильнее. Но без него команда не становится слабее, некоторые другие качества становятся еще сильнее", – цитирует Алвеса Goal.

19-летний Вевертон унизил Неймара на тренировке – лидер бразильцев впал в бешенство от наглости юноши

Напомним, Неймар пропускает Копа Америка-2019 из-за растяжения связок голеностопа.

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Теги
Мир Неймар Неймар Бразилия Бразилия Копа Америка-2019 Дани Алвес Дани Алвес
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