19-летний Вевертон унизил Неймара на тренировке – лидер бразильцев впал в бешенство от наглости юноши

Правый защитник Крузейро посягнул на репутацию самого Неймара, который не любит подобных шуток.

Юный игрок продемонстрировал незаурядную смелость на тренировке "селесао".

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за проблем с коленом

В одном из моментов Вевертон технически пробросил мяч между ног Неймару – большего унижения для футболиста не придумаешь! Вот и прима национальной сборной не выдержала – форвард ПСЖ схватил 19-летнего парня за футболку и повалил на землю.

Неймар лишен статуса капитана сборной Бразилии – повязку получил его друг

О дальнейшей судьбе Вевертона в составе националной сборной не сообщается, но надеемся, что Неймар простит ему неуважительное отношение к собственной персоне.