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19-летний Вевертон унизил Неймара на тренировке – лидер бразильцев впал в бешенство от наглости юноши

12:54 207 Читати українською
19-летний Вевертон унизил Неймара на тренировке – лидер бразильцев впал в бешенство от наглости юноши
Неймар / Reuters

Правый защитник Крузейро посягнул на репутацию самого Неймара, который не любит подобных шуток.

Юный игрок продемонстрировал незаурядную смелость на тренировке "селесао".

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за проблем с коленом

В одном из моментов Вевертон технически пробросил мяч между ног Неймару – большего унижения для футболиста не придумаешь! Вот и прима национальной сборной не выдержала – форвард ПСЖ схватил 19-летнего парня за футболку и повалил на землю.

Неймар лишен статуса капитана сборной Бразилии – повязку получил его друг

О дальнейшей судьбе Вевертона в составе националной сборной не сообщается, но надеемся, что Неймар простит ему неуважительное отношение к собственной персоне.

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футбольные курьёзы Видеоновости Мир Неймар Неймар Бразилия Бразилия
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