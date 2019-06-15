Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019

Сборная Бразилии разбила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019. Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".

Копа Америка-2019, 1-й тур

Бразилия – Боливия – 3:0

Голы: Коутиньо, 50, (пен.), 53, Эвертон, 85

Бразильцы начали Копа Америка-2019 со сверхуверенной победы над Боливией. Первый тайм прошел под большим преимуществом "пентакампеонов", однако голами отличиться не удалось. А вот в начале второго тайма Коутиньо открыл счет в матче, реализовав пенальти за игру рукой боливийского защитника.

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Уже через 3 минуты Филиппе оформил дубль, головой занеся мяч в ворота после передачи Фирмино. А точку в матче поставил Эвертон, классным ударом с линии штрафной попав в дальний угол.