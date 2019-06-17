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Дані Алвес вважає, що збірна Бразилії може обійтись і без Неймара

12:43 255 Читать на русском
Дані Алвес вважає, що збірна Бразилії може обійтись і без Неймара
Неймар з Алвесом у ПСЖ / Reuters

Латераль Дані Алвес розповів про те, як збірна Бразилії впоралася з втратою зірки.

Капітан бразильців впевнений, що його команда сильна і без форварда ПСЖ.

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"Вважаю, що кожного разу, коли ми приїжджаємо до збірної і одягаємо футболку національної команди, то повинні доводити, що гідні цього, незалежно від того,є в складі Неймар, чи ні. Ми повинні доводити це, тому що представляємо історичну команду, яку поважають у всьому світі.

Коли в твоїй збірної є такий гравець, як Неймар, ти стаєш дещо сильнішим. Але без нього команда не стає слабшою, деякі інші якості стають ще сильнішими", – цитує Алвеса Goal.

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Нагадаємо, Неймар пропускає Копа Амеріка-2019 через розтягнення зв'язок гомілки.

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Теги
Світ Неймар Неймар Бразилія Бразилія Копа Амеріка-2019 Дані Алвес Дані Алвес
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