Новичок испанской Барселоны Дани Алвес раскрыл свои мотивы при выборе 8-го номера для выступлений на новом этапе карьеры на Камп Ноу.

"Андрес Иньеста, Христо Стоичков, это моя дань уважения вам.

Дани Алвес официально взял культовый номер Барселоны

Спасибо, что позволили взять этот исторически важный и связанный с победами номер. А еще этот номер был первым после моего переезда в Испанию – в Севилью", – написал бразилец в персональном Instagram.

Напомним, что Барселона официально объявила о возвращении Алвеса 12 ноября. Фулбек уже начал тренироваться с "блаугранас", но сможет сыграть за каталонцев лишь в январе.

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