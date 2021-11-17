Новачок іспанської Барселони Дані Алвес розкрив свої мотиви при виборі 8-го номера для виступів на новому етапі кар'єри на Камп Ноу.

"Андрес Іньєста, Христо Стоїчков, це моя шана вам.

Дані Алвес офіційно взяв культовий номер Барселони

Спасибі, що дозволили взяти цей історично важливий і пов'язаний з перемогами номер. А ще цей номер був першим після мого переїзду до Іспанії – в Севілью", – написав бразилець у персональному Instagram.

Нагадаємо, що Барселона офіційно оголосила про повернення Алвеса 12 листопада. Фулбек вже почав тренуватися з "блаугранас", але зможе зіграти за каталонці лише в січні.

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