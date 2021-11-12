Самый титулованный игрок мира снова будет радовать трибуны Камп Ноу.

Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Дани Алвесом. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

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Бразилец будет тренироваться с "блаугранас" уже на следующей неделе, но выступать в официальных матчах сможет только с 1 января. Алвес перешел свободным агентом, поскольку в сентябре завершился его контракт с Сан-Паулу. 38-летний бразилец стал первым трансфером своего бывшего партнера и нового тренера Барсы – Хави Эрнандеса.

Напомним, Алвес выступал на Камп Ноу в 2008-2016 годах – 391 матч, 23 гола. В составе "блаугранас" добыл 23 трофея, среди которых 6 чемпионств Примеры и 3 победы в Лиге чемпионов.

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