Дани Алвес после ухода из Барселоны переедет в чемпионат Мексики. Как сообщает AM, футболист сборной Бразилии дал согласие на переход в клуб Пумас. Контракт со звёздным фулбеком будет рассчитан на год.

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Сам Алвес также дал понять, что переход в Пумас состоялся. "До скорой встречи, PumasBoyz! С иллюзией 15-летнего мальчика, который покидает свой дом, чтобы бороться, чтобы написать хорошую главу в своей истории. Мексика никогда не будет такой, как была раньше", – написал Дани в своем Инстаграме.

Часть денег Дани Алвес будет получать в виде зарплаты, а остальная сумма будут получена от маркетинга и спонсоров – руководство Пумас ожидает их прихода после подписания столь известного футболиста. Для самого защитника важно было оказаться в конкурентной среде, в которой можно подготовиться к ЧМ-2022.

К слову, если сделка будет закрыта в ближайшее время, Дани Алвес сможет сыграть против своего бывшего клуба. Пумас станет соперником Барселоны в Кубке Гампера, который состоится 7 августа.

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