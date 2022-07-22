Дані Алвес після виходу з Барселони переїде в чемпіонат Мексики. Як повідомляє AM, футболіст збірної Бразилії погодився на перехід до клубу Пумас. Контракт із зірковим фулбеком буде розраховано на рік.

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Сам Алвес також дав зрозуміти, що перехід у Пумас відбувся. "До скорої зустрічі, PumasBoyz! З ілюзією 15-річного хлопчика, який залишає свій дім, щоб боротися, щоб написати гарний розділ у своїй історії. Мексика ніколи не буде такою, як була раніше", – написав Дані в своєму Інстаграмі.

Частину грошей Дані Алвес отримуватиме у вигляді зарплатні, а решту буде отримано від маркетингу та спонсорів – керівництво Пумас очікує на їхній прихід після підписання настільки відомого футболіста. Для самого ж захисника важливо було опинитись у конкурентному середовищі, в якому можна підготвуватись до ЧС-2022.

До слова, якщо угоду закриють найближчим часом, Дані Алвес зможе зіграти проти свого колишнього клубу. Пумас стане суперником Барселони у Кубку Гампера, який відбудеться 7 серпня.

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