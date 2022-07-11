Бразилец в прошлом сезоне во второй раз перешел в Барселону, чтобы помочь команде. Однако новый контракт Дани Алвесу не предложили.

"Я не покидаю команду расстроенным. Я ушел счастливым, потому что вернулся в Барселону. Я мечтал об этом пять лет, желая прожить такой момент еще раз. Единственное, что мне не понравилось, это то, как был оформлен мой уход. Когда я приехал, я очень четко дал понять, что я больше не 20-летний мальчик и что я хочу, чтобы все делалось прямо, без утаивания, этим клуб грешил в последние годы.

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Барселоне плевать на людей, которые творили историю клуба. Как болельщик Барселоны я хотел бы, чтобы клуб поступал иначе. Я не говорю о себе, потому что моя ситуация имела другой сценарий. Я благодарен Хави и президенту за то, что они вернули меня. Я увидел команду, где много молодых футболистов с невероятными идеями на поле.

Но Барселоне нужно улучшить работу вне футбольного поля. Мышление совершенно противоположно тому, что мы построили несколько лет назад. Все, что происходит на поле, является отражением того, что происходит за его пределами", – цитирует Алвеса The Guardian.

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