Дани Алвес был атакован роем пчел – дикие реалии чемпионата Бразилии

Бразильская Серия А умеет удивлять не только роскошной техникой местных исполнителей, но и близостью к дикой природе Латинской Америки.

В матче Сан-Паулу – Форталеза в рамках 23-го тура бразильского первенства рой пчел атаковал угловой флажок, сообщает Globo Esporte.

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Это произошло как раз в тот момент, когда звездный ветеран Дани Алвес собирался подать угловой "трехцветных". От насекомых досталось и защитнику Сан-Паулу, и одному из фотокорреспондентов.

Спас ситуацию центрбек гостей Джексон. Он, натянув на голову футболку, самоотверженно вытащил инвентарь и выбросил его подальше. В конце концов, флажок заменили, а Сан-Паулу довел поединок до победы (2:1).

Tem mel o rapaz? Fotógrafo é atacado por abelhas no Pacaembu! Acompanhe São Paulo x Fortaleza ️ https://t.co/PeXCKSWyYa pic.twitter.com/qst2AbhcZo — globoesportecom (@globoesportecom) October 5, 2019