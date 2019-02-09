Куртуа, Мората та події, що змінили Мадридське дербі для них обох

Про особливість прийдешнього Мадридського дербі між Атлетіко та Реалом для Тібо Куртуа та Альваро Морати пише іспанське видання Marca.

У суботу Тібо Куртуа та Альваро Мората зійдуться в Мадридському дербі – Реал завітає на Ванда Метрополітано задля протистояння з Атлетіко, а обидва гравці були героями в колишніх командах, поки не опинилися в складах опонентів.

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Повертаємось у травень 2014-го. Реал та Атлетіко зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів, Мората грав за "вершкових", а Куртуа захищав ворота "матрацників". Форвард вийшов із лави для запасних і відіграв 41 хвилину включно з екстра-таймом, а голкіпер пропустив знаменитий гол на 90+3-й хвилині від Серхіо Рамоса. Іспанець завершив матч переможцем (Реал виграв із рахунком 4:1), а бельгієць – у сльозах.

Ситуація кардинально змінилася через п'ять років, тепер обидва гравці готуються до зустрічі зі своїми колишніми командами. Мората після тріумфу в Лізі чемпіонів сезону 2013/14 поїхав грати за Ювентус, а через рік двома голами у ворота "вершкових" вибив їх на стадії 1/2 фіналу ЛЧ і повернувся у Мадрид ще на сезон. Після цього він приєднався до Челсі, де мав стати ключовим виконавцем і навіть побув одноклубником Куртуа впродовж сезону.

Куртуа, Конте та Мората

Натомість Куртуа має багато щасливих спогадів про перебування в Атлетіко, адже здобув 4 трофеї з "матрацниками" – кубок Ліги Європи, Суперкубок Європи, Копа дель Рей і чемпіонство в Ла Лізі. Внесок кіпера в ці здобутки був чи не найбільш, хоча після приїзду Яна Облака шанувальники Атлетіко й забули про Куртуа.

Цей матч стане першим домашнім на Ванді для Морати з того часу, як він перейшов у клуб свого дитинства. Та "вдома" йому раді не всі (дається взнаки перехід до Реала транзитом через Хетафе – Футбол 24), тому в останньому поєдинку в рідних стінах фанати дали зрозуміти, що краще б Дієго Сімеоне довіряв молодим гравцям на кшталт Борхи Гарсеса. "Менше Морати та більше Борхи Гарсеса", – розспівували вони на трибунах у поєдинку проти Хетафе. Проте, частина фанатів освистувала ці віршування. Хоча, найімовірніше, іспанця тепло зустрінуть у суботу. Цього не скажеш про Куртуа, особливо після його висловлювань після підписання контракту з Реалом.

Атлетіко? Я там, де завжди хотів бути, – сказав Куртуа вболівальникам "вершкових" і поцілував клубну емблему, – я дуже поважаю Атлетіко, але я здійснив свою мрію.

Цю звістку природно погано сприйняли фани Атлетіко та навіть вимагали вилучити табличку з його іменем із Алеї легенди на Ванді. Та в 2013-му після перемоги Атлетіко над Реалом у Кубку Іспанії на Сантьяго Бернабеу Куртуа брав на кпини свою нинішню, "вершкову" команду. Тоді він співав, що "задам усіх, хто підтримує Реал, буде несолодко".

Мората був більш обережним на прес-конференції після свого переходу в Атлетіко, хоча і зробив коментар про "матрацників" після перемоги в Лісабоні в 2014 році в рамках ЛЧ.

"Хай індіанці знають, хто керує столицею", – сказав він.

На відміну від Куртуа, Мората був в Атлетіко в дитинстві, а це завжди добре резонуватиме з великої кількістю фанатів, особливо якщо він почне регулярно забивати, та ще й у великих матчах. У суботу по обіді Куртуа та Мората вперше зустрінуться зі своїми колишніми клубами – ось так все змінилося.

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