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Далянь Іфан пропонує Мертенсу 15 млн євро на рік – бельгієць може приєднатися до Гамшіка

15:12 162 Читать на русском
Далянь Іфан пропонує Мертенсу 15 млн євро на рік – бельгієць може приєднатися до Гамшіка
Дріс Мертенс / Фото: соцмережі

Бельгійський нападник Наполі Дріс Мертенс може переїхати в Китай.

Китайський клуб Далянь Іфан хоче підписати форварда Наполі Дріса Мертенса, повідомляє Sky Sport Italia.

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Клуб сподівається спокусити бельгійця зарплатнею у 15 млн євро на рік. Наполі не проти продати гравця, але сума трансферу має скласти не менше 45 млн євро.

Нагадаємо, Далянь Іфан найближчим часом завершить трансфер півзахисника Наполі Марека Гамшіка за 20 млн євро.

Контракт 31-річного Мертенса з Наполі діє до літа 2020 року. У поточному сезоні Серії А він взяв участь у 20 матчах, забив 8 голів та віддав 7 результативних передач.

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Теги
Італія Трансфери Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі Далянь Іфан Далянь Іфан
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