Ювентус майбутнього: Роналду як магніт, сплав молодості та досвіду, модель Баварії у дії

Туринський Ювентус узяв на озброєння нову стратегію, а центральну роль у ній відіграватиме зірковий Кріштіану Роналду, стверджує іспанське видання AS.

Упродовж останніх років Ювентус однозначно є домінантною силою у Серії А. І щороку клуб збирає разом найбільших талантів італійської ліги, а також легіонерів, як це робить мюнхенська Баварія у чемпионаты Німеччини.

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Однією з тактик, яку вони активно використовують, є стеження за цікавими гравцями, контракти яких близькі до завершення. Це дозволяє заманювати футболістів без необхідності викладати неймовірні суми за переходи. Приклад такого підходу був минулого літа, коли вони підписали Емре Джана з Ліверпуля у статусі вільного агента, а потім зосередили свої витрати на Кріштіану Роналду.

Кріштіану та Ко формують Юве майбутнього

Саме навколо нового португальського героя "Стара синьйора" і хоче будувати команду майбутнього. У клубі є розуміння, що їхня "сімка" має в запасі не так багато років гри на топ-рівні, тому ідея полягає в залученні молодих гравців, які довели, що є не просто багатообіцяючими талантами (це була б значно ризикованіша стратегія). Тим же шляхом, що минулоріч вдалося підписати Емре Джана, наступного сезону до клубу приєднається хавбек Арсенала Аарон Ремзі. Трьома наступними цілями для нового трансферного вікна є Крістіан Ромеро (20 років), Федеріко К'єза (21) та Ніколо Дзаньйоло (19).

Аргентинський центрбек Дженоа Ромеро вже дуже близький до переїзду – угода на 30 млн євро фактично узгоджена. За планом він стане довготривалою заміною Мехді Бенатія, який пішов у січні та був замінений Мартіном Касересом (лише оренда до кінця сезону).

Щодо двох інших, то в п'ятницю італійське видання Tuttosport запевнило, що обоє є пріоритетами для Ювентуса. Атакувальний хавбек Фіорентини штурмує лігу (10 голів і 6 асистів за 24 матчі). Також він, незважаючи на юні роки, отримав капітанську пов'язку. Дзаньйоло ж дебютував у Ромі в цьому сезоні та помалу використав свій шанс, щоб утвердитися в статусі основного виконавця півзахисту. Три голи та два асисти в 20-ти матчах – його справедливе досягнення, а ще він відіграв у всіх матчах Ліги чемпіонів, окрім одного.

Маючи в своєму розпорядженні Роналду, Дибалу, П'яніча, Бонуччі та К'єлліні, наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі прагне оточити нових молодих зірок їхнім досвідом, що допоможе тим продовжити прогрес. Та наразі все ще незрозуміло, якими будуть пропозиції туринців, а також чи зможуть нинішні клуби талантів щось зробити, аби втримати їх у себе.

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