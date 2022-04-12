Сейчас идут переговоры о дате проведения матча между Украиной и Шотландией. Легендарный шотландец Далглиш хитро подошел к вопросу. Он предложил "не заставлять" Украину играть с Шотландией, а в виде компенсации за пропуск ЧМ-2022 дать путевку на ЧМ-2026.

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"Нужно проявить огромное уважение к украинским игрокам и футбольной ассоциации. Не их вина, что они оказались в таком положении. Большинство футболистов сборной не играют в стране, но там в эпицентре войны их семьи.

Считаю, что несправедливо как-то давить на них. Возможно, дать им маленькую оливковую ветвь и выделить прямую путевку на следующий чемпионат мира. Чтобы на ЧМ-2026 Украина не проходила квалификацию.

Так мы проявим уважение к Украине и наконец-то продвинемся в квалификации на чемпионат мира в Катаре. Думаю, такое решение было бы оптимальным", – сказал Далглиш TheScotishSun.

Добавим, что матч полуфинала плей-офф к ЧМ-2022 состоится 31 мая или 1 июня. Также сборная Украины в первый месяц лета должна провести еще три матча Лиги наций – 4 июня в гостях в Ирландии, 7 – на выезде с Шотландией и 11 июня дома с Арменией.

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