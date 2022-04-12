Далгліш хитро запропонував дати Україні пряму путівку на ЧС-2026
Легенда Ліверпуля Кенні Далгліш вважає, що перед збірною України треба проявити повагу.
Зараз тривають перемовини щодо дати проведення матчу між Україною та Шотландією. Легендарний шотландець Далгліш хитро підійшов до питання. Він запропонував "не змушувати" Україну грати з Шотландією, а у вигляді компенсації за пропуск ЧС-2022 дати путівку на ЧС-2026.
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"Потрібно проявити величезну повагу до українських гравців і футбольної асоціації. Не їхня провина, що вони опинилися в такому становищі. Більшість футболістів збірної не грають в країні, але там в епіцентрі війни їхні сім'ї.
Вважаю, що несправедливо якось тиснути на них. Можливо, дати їм маленьку оливкову гілку та виділити автоматичну путівку на наступний чемпіонат світу. Щоб на ЧС-2026 Україна не проходила кваліфікацію.
Так ми проявимо повагу до України і нарешті просунемося щодо кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі. Думаю, таке рішення було б оптимальним", – цитує Далгліша TheScotishSun.
Додамо, що матч півфіналу плей-офф до ЧС-2022 має відбутись 31 травня або 1 червня. Також збірна України в перший місяць літа повинна провести ще три матчі Ліги націй – 4 червня в гостях в Ірландії, 7-го – на виїзді з Шотландією та 11 червня вдома з Вірменією.
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