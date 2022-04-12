Зараз тривають перемовини щодо дати проведення матчу між Україною та Шотландією. Легендарний шотландець Далгліш хитро підійшов до питання. Він запропонував "не змушувати" Україну грати з Шотландією, а у вигляді компенсації за пропуск ЧС-2022 дати путівку на ЧС-2026.

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"Потрібно проявити величезну повагу до українських гравців і футбольної асоціації. Не їхня провина, що вони опинилися в такому становищі. Більшість футболістів збірної не грають в країні, але там в епіцентрі війни їхні сім'ї.

Вважаю, що несправедливо якось тиснути на них. Можливо, дати їм маленьку оливкову гілку та виділити автоматичну путівку на наступний чемпіонат світу. Щоб на ЧС-2026 Україна не проходила кваліфікацію.

Так ми проявимо повагу до України і нарешті просунемося щодо кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі. Думаю, таке рішення було б оптимальним", – цитує Далгліша TheScotishSun.

Додамо, що матч півфіналу плей-офф до ЧС-2022 має відбутись 31 травня або 1 червня. Також збірна України в перший місяць літа повинна провести ще три матчі Ліги націй – 4 червня в гостях в Ірландії, 7-го – на виїзді з Шотландією та 11 червня вдома з Вірменією.

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