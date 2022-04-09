Союз европейских футбольных ассоциаций продолжает рассуждать о судьбе поединка между украинцами и шотландцами.

УЕФА предложил УАФ провести полуфинальный поединок отбора к ЧМ-2022 со сборной Шотландии не 7 июня (как планировалось ранее), а 31 мая или 1 июня, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Шотландия – Украина: результат матча могут засчитать сразу в двух турнирах

Скорее всего, украинская сторона выберет датой проведения встречи 1 июня, поскольку даже один дополнительный день подготовки будет играть важную роль. Тем более, что украинские легионеры смогут прибыть в расположение национальной команды только 22-23 мая.

Кроме того, УЕФА предложил сделать эту встречу матчем двойного назначения – чтобы ее результат засчитался и в квалификации ЧМ, и в Лиге наций (поединок в этом турнире был запланирован именно на 7 июня).

Напомним, в июне сборная Украины должна провести еще два матча Лиги наций – 4 июня в гостях в Ирландии и 11 июня дома с Арменией.

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