Первая лига, 2 круг, 3-й тур

Группа повышения в классе

Карпаты – ЛНЗ – 1:1

Голы: Кожанов, 87 – Солдат, 35

Удаление: Хамелюк, 90+2 (вторая желтая, ЛНЗ)

Нива Тернополь – Кремень – 0:2

Голы: Галата, 29, Матвеев, 71

Эпицентр – МФК Металлург – 1:2

Голы: Ничипоренко, 82 – Сидоров, 14 (пен.), 52

Удаление: Байда, 61 (прямая красная, МФК Металлург)

Группа выбывания

Чернигов-ШВСМ – Диназ – 2:1

Голы: Романченко, 56 (пен.), Мироненко, 69 – Кос, 61 (пен.)

Полтава – Прикарпатье – 0:1

Гол: Хома, 6

Центральным противостоянием дня была встреча Карпат и ЛНЗ. Единственным голом в первом тайме отличился защитник Солдат, замкнувший подачу с левого фланга. Львовян спас Кожанов, удачно сыграв головой на 87-й минуте. Это первая ничья Карпат в 2023 году. "Львы" не смогли обыграть прямого конкурента и впервые потеряли очки во второй части сезона. Команда Тлумака идет на 4-й позиции, имея 13 баллов. ЛНЗ оторвался на 2 балла, Оболонь – на 5, Полесье – на 6. Последние двое в воскресенье сыграют очный матч.

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В то же время Кремень выиграл впервые после возобновления чемпионата – 2 гола без ответа удалось забить в ворота тернопольской Нивы. А вот МФК Металлург благодаря дублю Сидорова одолел Эпицентр.

В группе выбывания Прикарпатье минимально переиграло Полтаву, а Чернигов-ШВСМ вырвал победу над Диназом благодаря роскошному голу Мироненко. Дмитрий прямым ударом со штрафного с метров 35-ти пробил в дальнюю девять.

Турнирная таблица Первой лиги