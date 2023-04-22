Первая лига: Кожанов вырвал очко для Карпат с прямым конкурентом, роскошный гол со штрафного
Состоялись очередные поединки 2 круга второго по силе дивизиона чемпионата Украины. Узнайте результаты в этой новости.
Первая лига, 2 круг, 3-й тур
Группа повышения в классе
Карпаты – ЛНЗ – 1:1
Голы: Кожанов, 87 – Солдат, 35
Удаление: Хамелюк, 90+2 (вторая желтая, ЛНЗ)
Нива Тернополь – Кремень – 0:2
Голы: Галата, 29, Матвеев, 71
Эпицентр – МФК Металлург – 1:2
Голы: Ничипоренко, 82 – Сидоров, 14 (пен.), 52
Удаление: Байда, 61 (прямая красная, МФК Металлург)
Группа выбывания
Чернигов-ШВСМ – Диназ – 2:1
Голы: Романченко, 56 (пен.), Мироненко, 69 – Кос, 61 (пен.)
Полтава – Прикарпатье – 0:1
Гол: Хома, 6
Центральным противостоянием дня была встреча Карпат и ЛНЗ. Единственным голом в первом тайме отличился защитник Солдат, замкнувший подачу с левого фланга. Львовян спас Кожанов, удачно сыграв головой на 87-й минуте. Это первая ничья Карпат в 2023 году. "Львы" не смогли обыграть прямого конкурента и впервые потеряли очки во второй части сезона. Команда Тлумака идет на 4-й позиции, имея 13 баллов. ЛНЗ оторвался на 2 балла, Оболонь – на 5, Полесье – на 6. Последние двое в воскресенье сыграют очный матч.
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В то же время Кремень выиграл впервые после возобновления чемпионата – 2 гола без ответа удалось забить в ворота тернопольской Нивы. А вот МФК Металлург благодаря дублю Сидорова одолел Эпицентр.
В группе выбывания Прикарпатье минимально переиграло Полтаву, а Чернигов-ШВСМ вырвал победу над Диназом благодаря роскошному голу Мироненко. Дмитрий прямым ударом со штрафного с метров 35-ти пробил в дальнюю девять.