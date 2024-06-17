Комментатор испанского телеканала RTVE Пако Гранде уже не считает Артема Довбика форвардом Жироны.

Комментируя матч Евро-2024 Румыния – Украина в прямом эфире, известный медийщик вызвал возмущение фанатов каталонского клуба, которые требуют публичных извинений.

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Пако Гранде заявил, что болельщики Жироны "с ностальгией будут следить за будущим нападающим Атлетико Артемом Довбиком". У мадридского журналиста уже требуют публичных объяснений.

Отметим, что Атлетико действительно считается фаворитом на подписание 26-летнего нападающего сборной Украины. "Матрасники" достигли принципиальной договоренности с Довбиком, однако переговоры с Жироной – далеки от завершения.

Ранее сообщалось, на матче Румыния – Украина за Артемом следят представители итальянских грандов.

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