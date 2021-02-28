Сегодня действующий чемпион Китая объявил о прекращении деятельности на всех уровнях. Это касается мужской, женской и молодежных команд, сообщает Reuters.

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Все потому, что гигант розничной торговли Suning Commerce Group отказался от финансирования клуба из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Правда, это не значит, что Цзянсу Сунин будет расформирован. Скорее всего, изменится владелец, ведь клуб уже выставили на продажу.

Заметим, что компания Suning Commerce Group также владеет и миланским Интером. Недавно гигант заявлял, что намерен сосредоточиться только на основном бизнесе.

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