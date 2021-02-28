Сьогодні чинний чемпіон Китаю оголосив про припинення діяльності на всіх рівнях. Це стосується чоловічої, жіночої та молодіжних команд, повідомляє Reuters.

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Все через те, що гігант роздрібної торгівлі Suning Commerce Group відмовився від фінансування клубу через кризу, спричинену коронавірусом. Щоправда, це не означає, що Цзянсу Сунін буде розформований. Скоріш за все, зміниться власник, адже клуб вже виставили на продаж.

Зауважимо, що компанія Suning Commerce Group також володіє і міланським Інтером. Нещодавно гігант заявляв, що має намір зосередитись лише на основному бізнесі.

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