Мадридский Реал из-за пандемии не досчитался серьезной суммы в своей казне.

Королевский клуб начал переговоры с несколькими потенциальными спонсорами. Мадриду надо восполнить дефицит казны, который составляет около 300 млн евро, сообщает The Times.

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Недополучение средств связано с пандемией ковида и отсутствием болельщиков. Реал уже начал переговоры с саудовской компанией Qiddiya, которая владеет крупнейшим в стране развлекательным парком. Стороны якобы согласовали 10-летний контракт на сумму 150 млн евро и спонсорство женской команды.

К слову, недавно американская компания Providence подписала соглашение со "сливочными" до 2027-го на 205 млн евро. Реал в этом сезоне пока идет вторым в Ла Лиге, а в ЛЧ будут противостоять Аталанте на стадии 1/8 финала.

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