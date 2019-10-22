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Цыганык заверил, что заявление Срны о большом трансфере Шахтера не относится к футбольной плоскости

20:48 135 Читати українською
Цыганык заверил, что заявление Срны о большом трансфере Шахтера не относится к футбольной плоскости
Дарио Срна / фото: Шахтер

Ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" сообщил, что в ближайшее время не стоит ожидать переход в Шахтер нового игрока или тренера.

Накануне легендарный защитник Шахтера Дарио Срна заинтриговал поклонников донецкого клуба, заявив, что "горняки" совершили хороший и большой трансфер.

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"Удивился, когда прочитал интервью Срны. Насколько я знаю ситуацию изнутри, футбольной составляющей там нет.

Никто из новых футболистов или тренеров в Шахтер не придет. Что будет – Срна должен объявить об этом после матча", – сказал Цыганык.

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