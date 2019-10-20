Срна анонсировал большой трансфер Шахтера

Легендарный защитник Шахтера Дарио Срна заинтриговал поклонников донецкого клуба большим подписанием в ближайшие дни.

"После матча с Динамо Загреб у нас будет новость. Мы провели хороший и большой трансфер.

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Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и нашими болельщиками. Поэтому ждите хороший трансфер", – рассказал Срна в комментарии YouTube-каналу Шахтера. Следует отметить, что хорват не сказал, что" горняки "усилятся игроком.

Вероятно, речь шла о подписании контракта с с 28-летним диетологом Филипе Соузой, который консультировал тренерский штаб Паулу Фонсеки, а сейчас активно сотрудничает с командой Луиша Каштру.

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