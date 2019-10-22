Шахтер – Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Чемпион Украины принимает сильнейшую команду Хорватии в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо Загреб начался в 19:55 по киевскому времени. Видеотрансляцию можно смотреть на канале "Футбол 1". Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов

В первых двух турах Шахтер набрал 3 очка – "горняки" без шансов проиграли Манчестер Сити, но вырвали фантастическую победу в гостях у Аталанты. Спаренные матчи с загребским Динамо – определяющий отрезок группового этапа. Если Шахтер наберет максимум баллов против записного аутсайдера группы, то выход в плей-офф Лиги чемпионов станет очень реальным.

Чемпион Хорватии на групповом этапе Лиги чемпионов традиционно раздаривал очки и ни на что не претендовал. Поэтому считался лучшим вариантом для Шахтера из третьей корзины при жеребьевке. Впрочем, в начале турнира Динамо Загреб шокировало Европу разгромом Аталанты – 4:0. После этого хорваты неожиданно стали конкурентом для команды Каштру.

Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Антонио, Дентиньо, Соломон, Коваленко, Додо.

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофиль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац – Ольмо, Адеми, Моро, Оршич – Гавранович.

Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кандзьор.

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